Benito Di Paula faz show intimista no Recife

Acompanhado pelo filho Rodrigo Vellozo, artista se apresenta neste domingo (13), no teatro RioMar

Benito Di Paula volta ao Recife com show intimista. O espetáculo, intitulado "Benito Di Paula Piano & Voz", chega à capital pernambucana para única sessão, no domingo (13), às 21h, no Teatro RioMar, zona sul da cidade. Nessa apresentação, na qual as músicas são interpretadas de maneira nua por Benito e seu filho Rodrigo Vellozo ao piano, o público também poderá conhecer a história de algumas canções.



Estarão no repertório "Charlie Brown", "Mulher Brasileira", "Retalhos de Cetim", além de composições de seu mais recente trabalho "Essa Felicidade é Nossa". Apaixonado pela música, Benito rompeu fronteiras e levou seu ritmo e melodia com refrãos fortes e sentimentais para tocar em países como Japão, México, Estados Unidos, Argentina e França.



A partir dessa abertura, músicos como "Paul Mauriat", "Charlie Byrd", "Two Man Sound" e artistas do Japão regravaram suas canções. São 35 álbuns gravados com mais de 45 milhões de cópias vendidas em todo o mundo.



Nascido em novembro de 1941, Uday Vellozo ganhou fama nacional e internacional com o pseudônimo Benito Di Paula. O músico é autodidata, pianista, cantor e compositor brasileiro. Sua carreira musical começou nos anos 1960, quando foi cantor de boates no Rio de Janeiro. Mais tarde, mudou-se para Santos (SP) para cantar e tocar piano em casas noturnas.



Radicado em São Paulo, lançou seu primeiro compacto e passou a promover em suas apresentações uma mistura de ritmo latino-americano, estilo que o tornou conhecido. Atualmente, Benito Di Paula navega e caminha por todo o mundo com suas canções.



Suas composições ganharam voz com diversos intérpretes, entre eles, Roberto Carlos com a canção "Quero Ver Você de Perto", em 1975. Também compôs várias trilhas para telenovelas como "Nino – O Italianinho" e "Simplesmente Maria", ambas de 1970. Em 1985, a música "Amigo do Sol, Amigo da Lua" foi trilha sonora do personagem Fábio, interpretado pelo ator Nuno Leal Maia na novela "A gata Comeu".



Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 180, à venda na bilheteria do teatro RioMar, no site www.ingressorapido.com.br e pelo telefone 4003-1212.