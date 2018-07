Belo em dose dupla neste fim de semana no Grande Recife

Belo conta com 25 anos de carreira, sendo desses sete no grupo Sweto. Ele é chamado em Pernambuco do cantor arrasa-quarteirão, por ser um dos maiores recordistas de público no Recife, especialmente, em vindas a festivais como Samba Recife.



Em 2000 Belo entrou em carreira solo e seu primeiro álbum, "Desafio", deu início a uma série de vendas espetaculares, com tiragens de mais de um milhão de cópias em cada álbum. Desses discos saíram clássicos como "Tua Boca" e "Eternamente", ambos hits garantidos nos shows do fim de semana.

O cantor Belo apresenta dois formatos de shows neste fim de semana no Grande Recife. Na sexta-feira (20), às 21h, ele estará no Teatro Guararapes, em Olinda, com o espetáculo "In Concert", em celebração aos 25 anos de carreira. O sambista trará sua afinadíssima banda completa para uma noite próxima dos fãs e um passeio pelos hits de sua carreira.A festa teve concepção, em 2017, do produtor pernambucano Augusto Acioli e passou a rodar o Brasil. Os ingressos custam R$ 50 (poltrona balcão) à venda nas lojas Figueiras Calçados, diretamente na bilheteria do teatro e online pela Bilheteria Digital. Mais informações pelo telefone 3441-9660.No sábado (21), às 22h, o artista será a grande atração do projeto Sambinha da Lapa, no Catamaran, centro do Recife. Ele vai dividir a noite com as bandas Beleza Pura e Long Recife. Desde o começo do ano, o projeto tem a missão de levar à capital pernambucana shows de grandes nomes nacionais do samba e pagode. Os ingressos custam R$ 50, à venda nas lojas Figueiras Calçados. Mais informações pelo telefone 98784-0403.