Belchior é homenageado no Bourbon Street

No mês que marca um ano da morte de Belchior, as cantoras Karina Buhr, Ana Cañas e Taciana Barros fazem o espetáculo "Amar e Mudar as Coisas", show que é uma homenagem ao músico e acontece nesta terça-feira (17), às 21h30, no Bourbon Street.



O repertório, cheio dos grandes sucessos de Belchior, foi montado com novos arranjos que destacam a face poética, filosófica e musical do artista. Na ocasião, o trio recebe como convidada a atriz Martha Nowill, que apresenta os climas e inspirações que geraram as músicas de Belchior ao ler trechos da biografia do compositor, intitulada "Belchior: Apenas um Rapaz Latino-Americano", de Jotabê Medeiros.





Bourbon Street

Tel. (11) 5095-6100

Terça-feira (17), 21h30

R$ 65



