Bee Gees One se apresenta na Zona Sul do Recife

Baseada nos shows originais dos Bee Gees, a banda cover se apresenta no Manhattan Café Theatro, nesta sexta-feira (27) e sábado (28)

Baseada nos shows originais dos Bee Gees, a banda cover Bee Gees One se apresenta no Manhattan Café Theatro, na Zona Sul do Recife, nesta sexta-feira (27) e sábado (28), a partir das 21h. A abertura fica por conta dos tradicionais Garçons Cantores.



Bee Gees One Cover Brasil vai interpretar o grupo original em sua melhor fase, tanto pelos arranjos como pela qualidade vocal e, principalmente, as performances ao vivo. Os músicos prometem reunir os principais elementos e características para recriar toda a atmosfera em torno dos irmãos Gibb, em um show com vasto repertório que vai além dos grandes clássicos e hits a canções jamais interpretadas ao vivo por qualquer outro grupo.



Bee Gees One Cover, desde sua formação, há 12 anos, revolucionou o cenário cover, incorporando elementos, destacando-se como o projeto mais completo e original, performance cover e conjunto da obra. O show segue os mesmos moldes dos grandes shows dos Bee Gees. Interatividade, humor e as interessantes histórias que envolveram os três irmãos em torno da música.



Reunindo os grandes hits, inesquecíveis canções e rápidas narrativas, o show, de aproximadamente uma hora e meia de duração é um convite ao passado e ao romantismo. Por outro lado, os hits contagiantes da década de 1970 e do filme "Saturday Night Fever", convidam a todos para ocuparem a pista de dança, relembrando os passos da "Disco Music", estigma que os perseguiu até os últimos shows.



O grupo interpreta todas as fases do grupo formado pelos irmãos Gibb, com especial foco, à sua melhor fase, nos idos de 1970, onde o grupo gozou de grande sucesso junto à mídia e público, com performances vocais e instrumental, inacreditáveis. Bee Gees One reúne todos os principais trajes dos principais shows da carreira.



O couvert custa R$ 100. Informações e reservas pelo telefone 3325-3372 ou no site www.manhattancafetheatro.com.br.