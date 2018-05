Beatles Para Crianças ensina a garotada a curtir o rock

Sucesso em todo o Brasil com show que traz clássicos do quarteto de Liverpool, banda chega ao Teatro Guararapes, neste sábado (19)

Rock'n'roll pra criançada ver, cantar, dançar e se divertir. Sucesso em todo o Brasil, a banda Beatles Para Crianças vem desde 2014 ensinando a garotada a curtir o rock com qualidade. O show, que leva as canções do quarteto de Liverpool de forma divertida às famílias, chega pela primeira vez a Pernambuco, neste sábado (19), às 16h, no teatro Guararapes, em Olinda.



Regado a repertório de clássicos dos Fab Four, o espetáculo reúne histórias contadas e cantadas, efeitos sonoros, apresentação de instrumentos musicais inusitados com participação das crianças tocando e dos pais num coral em cima do palco. Tudo de forma dinâmica, interativa, quando pequenos e adultos curtem até a última estrofe.



Criado pelo educador, músico e diretor musical Fabio Freire e pelo professor de teatro e dramaturgo Gabriel Manetti, Beatles Para Crianças tem claras as bases do projeto: a musicalização, a iniciação ao rock, a língua inglesa e a inquestionável referência do universo dos Beatles e sua canções.



Com sua experiência de professor de música há mais de dez anos para crianças de todas as idades, com quatro CDs compostos para o público infantil e diversas apresentações musicais e teatrais, Fabio Freire se reuniu com Gabriel Manetti e outros três músicos para compor a banda. Em cena, os arranjos são originais, não são cópias ou reproduções dos sucessos.



A apresentação começa com um desenho animado no telão, mostrando algumas fases do quarteto. A banda entra em cena, e as crianças são logo convidadas a aprender os três primeiros movimentos de um show de rock. Daí em diante, dançam, cantam e aprendem canções que ficaram para a história da música mundial.



Momento especial acontece durante exibição de vídeo do encontro entre o vocalista Fabio e Paul McCartney – e o beatle leva todos a cantarem juntos "Yellow Submarine". O medley "All You Need is Love" e "Hey Jude" é outro momento mágico. Ao término do espetáculo, um presente. Cada criança recebe um certificado de participação em seu primeiro show de rock. O primeiro de tantos, a banda garante.



A suave anarquia que acontece no show foi registrada no CD "Beatles Para Crianças", gravado em 2016. A banda é formada pelo quinteto Fabio Freire (voz e violão), Gabriel Manetti (voz), Eduardo Ludi Puperi (guitarra, teclados e gaita), Humberto Zigler (bateria) e Johnny Frateschi (baixo).



Os ingressos para o show em Olinda custam de R$ 32 a R$ 104, à venda na bilheteria do teatro Guararapes, lojas Ticketfolia e no site www.eventim.com.br. Mais informações pelo telefone 3182-8020.