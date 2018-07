Beatles Abbey Road promove duas apresentações

O grupo Beatles Abbey Road, cover de umas maiores bandas do rock mundial, se apresenta no Manhattan Café Theatro, na zona sul do Recife, nesta sexta-feira e sábado, num show que promete promover uma verdadeira viagem aos anos 60. A apresentação terá início às 21h com os Garçons Cantores.

A Beatles Abbey Road não se trata de um simples cover, mas sim de um espetáculo cênico musical que descreve com fidelidade toda trajetória dos Beatles. Na apresentação é recriada uma atmosfera da época com terninhos de tecido inglês, botinhas confeccionadas por Mr. Green - o mesmo artesão que fabricava para os Beatles -, anéis, pulseiras, relógios, instrumentos raros e a fidelidade musical.

Mais de 2 milhões de pessoas em todo Brasil e no exterior já assistiram ao show do grupo brasileiro, que tem mais de um milhão de cópias vendidas e foi considerado, na Inglaterra, por três anos consecutivos, como a melhor banda Beatles do mundo. Com mais de 20 anos de estrada, a Abbey Road se tornou a banda "Beatles Official Brazil".



Manhattan Café Theatro fica na Rua Francisco da Cunha, 881, em Boa Viagem. Os ingressos custam R$ 100. Para reservas e informações, 3325-3372 ou www.manhattancafetheatro.com.br.