Batalha de trocadilhos entre humoristas chega a Olinda

Apresentado pelos Castro Brothers, cujo canal do Youtube é um daqueles fenômenos do humor nacional, com mais de 2,8 milhões de assinantes, o "Ultimate Trocadilho Championship - Não Pode Rir" é um campeonato no formato mata-mata, no qual dois humoristas se enfrentam com o objetivo de fazer o outro rir. Quem não segurar o riso perde.





"Primeiro que muita gente estava pedindo, através dos comentários dos vídeos no Youtube. Mas também nós somos comediantes, temos uma grande vivência de palco antes mesmo de fazer vídeos para internet. Voltar aos teatros e com um quadro que nós gostamos muito foi um caminho mais do que natural", diz Castro.



Em cena, os humoristas participam, dois a dois, de um jogo: a cada rodada, alguém deve pegar uma carta que contém uma pergunta com trocadilho. Ele poderá fazê-la utilizando qualquer artifício para eliminar o adversário: imitação, vozes, uso de acessórios. No ao vivo, o desafio se torna ainda maior, já que a risada do público atrapalha ainda mais a concentração do jogador.



Além dos irmãos Marcos e Matheus Castro, o grupo é formado por Luciana D’Aulizio, Ed Gama, Rafael Studart, Henrique Fedorowicz e Fred Mascarenhas. Na internet, mais de cem humoristas, como Gustavo Mendes, Barbixas, Maurício Meirelles e Gigante Léo, já participaram do quadro. No teatro, a plateia poderá ser convidada a subir no palco.



Sucesso na internet

Um dos principais produtores de conteúdo audiovisual para internet do Brasil, o canal no Youtube foi criado há 11 anos com atuação em vlogs, musicais, animações e clipes. Os vídeos, que já superam de 320 milhões de visualizações, são postados ao longo da semana - e o conteúdo é sempre pautado em, ao menos, um dos três pilares: humor, música e cultura pop/nerd.

O espetáculo, que estreou em novembro passado e após temporadas no Rio e São Paulo passou por mais de 15 cidades, chega a Pernambuco para única apresentação no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções, em Olinda, neste sábado (9), às 21h. Os ingressos custam de R4 32 a R$ 84, à venda na bilheteria do teatro, lojas Ticketfolia e www.eventim.com.br A série "Não Pode Rir" foi criada para a internet no canal Castro Brothers - e sua chegada aos teatros como Ultimate Trocadilho Championship (UTC) se deu por dois motivos, como explica Marcos Castro, um dos fundadores da página.