Bastidores do Cine Drive-In

Em entrevista ao Destak, Marta Fagundes conta a história do cinema que virou marca registrada da capital

Atualmente, o único cinema ao ar livre da América Latina está em Brasília. Parte do complexo cultural, o Cine Drive-In foi transformado, recentemente, em Patrimônio Cultural e Imaterial do Distrito Federal. Nos bastidores desta conquista se esconde uma história de muita luta em prol da preservação do local.

"Eu tinha 18 anos quando me chamaram para trabalhar no Cine Drive-In. Comecei ao lado do meu pai, na época um militar, amigo do ex-presidente João Figueiredo", conta Marta Fagundes, atual sócia proprietária do cinema.

No começo de tudo, Marta trabalhava apenas aos finais de semana. Em 1978, passou a ocupar o cargo de gerente. Dez anos depois, já em 1988, a sociedade que mantinha o cinema decidiu fechá-lo. Porém, ela não permitiu.



"A minha teimosia foi o que manteve o Cine Drive-In vivo até hoje. Na época vendi tudo que eu tinha para comprá-lo", conta Marta, emotiva.

Quando o cinema ao ar livre foi inaugurado, havia apena oito cinemas na cidade. Apesar dos benefícios do avanço da tecnologia para a indústria cinematográfica, este foi o maior desafio para a consolidação do Drive-in.



No ano de 2014, as películas - material usado para a reprodução de filmes - ficaram ultrapassadas e acabaram. Foi quando Marta precisou investir em um projetor digital.

"Passei por muitos momentos difíceis. Tirei do meu salário como nutricionista para manter o cinema aberto", recorda a atual sócia do espaço.



"Apesar de tudo, sou grata pelo que consegui. A minha persistência virou um filme, ao qual sempre me emociono ao ver, e também nos tornou Patrimônio Cultural e Imaterial. Agora estamos bem!", finaliza Marta Fagundes.