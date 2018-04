Nesta sexta-feira (27), o Barão Vermelho faz uma apresentação especial na Casa Natura Musical. Além de apresentar o show da turnê #barãoprasempre, o grupo celebra a vida e obra de Cazuza, que teria feito 60 anos no último dia 4 de abril.

O show também serve para apresentar o novo vocalista, Rodrigo Suricato. Além dele nos vocais, guitarra e violão, o Barão Vermelho é formado atualmente por Guto Goffi (bateria), um dos fundadores do grupo; Fernando Magalhães (guitarra) e Maurício Barros (teclados), outro da formação original.

O repertório do show inclui sucessos como "Tão Longe de Tudo", "Pro Dia Nascer Feliz", "Pedra, Flor e Espinho", e outras canções que marcaram a memória de muitos brasileiros.



A nova formação tem planos para gravar um álbum com composições inéditas. Depois de se apresentar na Casa Natura Musical (SP) e no Circo Voador (RJ), a tour vai passar pelas principais capitais do Brasil.