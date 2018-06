Bar Brahma tem noites em que o jazz fica próximo à música popular

Com o objetivo de aproximar o jazz da música popular, ou esta dos temas instrumentais, acontece nas quintas de junho, no bar Brahma, o festival Bossa na Esquina - Jazz da Garoa. O primeiro convidado do projeto é Bocato, que se apresenta nesta quinta (7). Junto à sua banda, o trombonista apresenta repertório que transita por bebop, jazz latino, fusion e dixieland.



Nas próximas quintas do mês tocam na casa Thiago Espírito Santo (14/6), Daniel de Paula (21/6) e Michel Leme Trio (28/6).



BAR BRAHMA

Tel.: (11) 2039-1250

Quintas de junho, 21h.

R$ 20

Ingressos: www.totalacesso.com