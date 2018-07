Bandas autorais fazem show na Zona Norte do Recife

A primeira, de nome irreverente, é identificada pelo som único, com uma mistura de rock denso e suave, com influência das bandas dos anos 1980 e 1990. Já a Bettercup, há sete anos se apresenta tocando clássicos e músicas de trabalho.



Formada por André Canuto (guitarra), Leeds Guedes (guitarra e backing vocal), Larissa Moura (vocal), Rafael Bloise (baixo) e Vitor Lima (bateria), a banda já ganhou três concursos de melhor banda e recebe influências como a Beth Ditto da The Gossip, a eterna queen of noise Joan Jett, Mia Zapata da The Gits entre outras.

O Donovan's Irish Pub, localizado no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, será palco, neste domingo (8), para um projeto de bandas autorais. Estarão em cena os grupos de rock recifenses Cospefogo e Bettercup, a partir das 19h, tocando clássicos do hard rock ao rock'n roll. A entrada é gratuita e não será cobrado couvert.Os fãs de ACDC, Creedence Clearwater Revival, Deep Purple e Led Zeppelin, não podem deixar de assistir aos shows deste fim de semana, promovido pela casa irlandesa. O local que há pouco mais de 11 meses vem sendo referências nas noites da capital pernambucana está trazendo duas atrações de peso no cenário do rock and roll pernambucano.Assim como o grupo Cospefogo, formado por Yuri Meireles (baixo), Álvaro Lopes (bateria), Therly Lemos (guitarra), Victor Henrique (Guitarra) e Maurício Victorino (vocal), na estrada desde 2013, a banda Bettercup também vem desde 2011 trilhando sua história.