Banda Sinfônica do Recife realiza segundo concerto de 2018

Nesta quarta-feira (25), às 20h, a Banda Sinfônica do Recife sobe ao palco do Teatro de Santa Isabel, no Centro, para o segundo concerto oficial da temporada 2018. Oferecida mensalmente pela Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura, a apresentação tem entrada gratuita.





Enveredando pela música popular brasileira, a Banda executará "O Bêbado e o Equilibrista", de João Bosco e Aldir Blanc. Depois lembrará a impecável obra do compositor, maestro, pianista, cantor, arranjador e violonista brasileiro Tom Jobim, tocando "Wave".



Da MPB, o repertório segue com um solo de sax alto, executado por Gilberto Pontes, que tocará a música "Serenade for Alto Sax and Band", do maestro e compositor norte-americano Frank Bencriscutto.



As trilhas sonoras célebres do cinema internacional garantirão o final feliz da apresentação, que acaba com um medley do compositor estadunidense conhecido por diversas trilhas sonoras para cinema e televisão Jerry Goldsmith, seguido de "Mambo", trilha sonora do filme From West Side Story, do também estadunidense Leonard Bernstein.

Para começar a noite, os músicos da Banda Sinfônica, sob a regência do maestro Nenéu Liberalquino, interpretarão dois clássicos eruditos mundiais: "Symphonic Variations", do compositor holandês Jacob de Haan, e "Allegro Barbaro", uma das peças de piano solo mais famosas do compositor húngaro Béla Bartók.