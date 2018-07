Banda Sinfônica do Recife faz dois concertos esta semana

23.07.2018 11:49

Composições eruditas e populares estão no repertório dos dois concertos gratuitos, que acontecem nesta quarta e quinta

Para quem gosta de música erudita, aos adeptos da MPB, e até mesmo para quem gosta de trilhas de cinema, a boa notícia é que a Banda Sinfônica estará em cartaz no Teatro de Santa Isabel, no bairro de Santo Antonio, nesta semana, com dois concertos oficiais, na quarta (25) e quinta (26), gratuitos, sempre às 20h. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro, uma hora antes das apresentações. A programação de concertos da Banda Sinfônica no Teatro de Santa Isabel será em dobro neste mês de julho para repor a apresentação cancelada em maio, em função da paralisação dos caminhoneiros.

O repertório preparado para este mês pelo maestro Nenéu Liberalquino começa com a música Edgemont Festival Overture, do americano Carl Strommen. E segue com Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, um dos mais famosos compositores ocidentais. Será lembrada ainda a clássica Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, com arranjo de Neves.

O programa contemplará ainda a obra de um dos mais celebrados compositores da música pop de todos os tempos: Freddie Mercury, de quem será executada a música Bohemian Rhapsody, com arranjo de Alan Catherall. Depois será feito um passeio pelo melhor da produção mundial do jazz, com um arranjo de Stephen Bulla, que reúne três clássicos: Boplicity, de Miles Davis e Gil Evans; Round Midnight, assinada por Thelonious Monk e Cootie Williams; e In a Mellow Tone, de Duke Ellington.

Penúltima peça do programa, a trilha sonora de Superman, assinada por John Williams, bom arranjo de Bob Low, encerra a noite, seguida da Danza Final, da Suite do Balé "Estancia", de Alberto Ginastera, com arranjo de Robert Longfied.