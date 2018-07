Banda Sinfônica do Recife fará dois concertos gratuitos

Nesta última semana de férias, a Banda Sinfônica do Recife estará em cartaz em dose dupla no teatro de Santa Isabel, Centro. Quarta-feira (25) e quinta (26), às 20h, o eclético repertório da banda será apresentado em dois concertos gratuitos, promovidos pela Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura do Recife. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro, uma hora antes das apresentações.





Da profícua produção musical brasileira, será lembrada na dobradinha de concertos oficiais deste mês de julho a clássica "Tico Tico no Fubá", de Zequinha de Abreu, com arranjo de Neves.



O programa contemplará ainda a obra de um dos mais celebrados compositores da música pop de todos os tempos: Freddie Mercury, de quem será tocada "Bohemian Rhapsody", com arranjo de Alan Catherall. Depois os músicos farão um passeio pelo melhor da produção mundial do jazz, com um arranjo de Stephen Bulla, que reúne três clássicos: "Boplicity", de Miles Davis e Gil Evans; "Round Midnight", assinada por Thelonious Monk e Cootie Williams; e "In a Mellow Tone", de Duke Ellington.



Penúltima peça do programa, a trilha sonora de Superman, assinada por John Williams, com arranjo de Bob Low, encerra a noite, seguida da "Danza Final", da Suite do Balé "Estancia", de Alberto Ginastera, com arranjo de Robert Longfied.

A programação de concertos da Banda Sinfônica no Teatro de Santa Isabel será oferecida em dobro neste mês de julho para repor a apresentação cancelada em maio, em função da paralisação dos caminhoneiros.O programa preparado pelo maestro Nenéu Liberalquino para as duas noites começa com a música "Edgemont Festival Overture", do americano Carl Strommen. E segue com "Jesus, Alegria dos Homens", de Johann Sebastian Bach, um dos mais famosos compositores ocidentais, gênio do barroco, que era também organista, violinista e cravista. A peça que será executada tem adaptação e arranjo de Alfred Reed.