Banda Maglore apresenta show de novo disco no Sesc Copacabana

Baianos trazem ao Rio o espetáculo do quarto álbum da carreira, 'Todas as bandeiras', nesta terça (24), às 20h30

Consagrada no cenário da música independente, a banda Maglore apresentam no Rio, pela primeira vez, o show do álbum "Todas as Bandeiras" – o quarto do grupo –, nesta terça (24), às 20h30, no Sesc Copacabana. A promessa é de um espetáculo apresentando o trabalho "mais plural e colorido" dos músicos baianos.



Por conta das misturas que passam pelo indie, rock e MPB, a banda promete um espetáculo que levará ao público carioca o conceito de pluralidade presente no álbum, considerado o mais autoral e politizado do grupo.



Com mais de oito anos de estrada, a banda, formada por Teago Oliveira (guitarra e voz), Felipe Dieder (bateria), Lucas Oliveira (baixo e voz) e Lelo Brandão (guitarra, teclado e voz), apresentará no repertório composições do novo trabalho, como "Aquela Força", "Me Deixa Legal" e "Clonazepam 2mg". E, ainda, músicas de seus três discos anteriores, como "Mantra", "Ai Ai", "Dança Diferente", "Se Você Fosse Minha", "O Sol Chegou", "Café com Pão", "Aconteceu", "Vampiro da Rua XV", "Demodê", "Demais, Baby!" e "Tudo de Novo".



SESC COPACABANA

Rua Domingos Ferreira, 160, Copacabana.

Telefone: (21) 2548-1088.

Terça (24), às 20h30.

R$ 7,50 a R$ 30.