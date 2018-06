Banda lança CD de música nômade

Lançamento do novo disco será no Clube do Choro

A banda "O Tarot" sobe aos palcos do Clube do Choro, dia 09 de junho, para apresentar os hits de seu primeiro disco "A Ilha de Vidro". O grupo irá contar, no palco, suas histórias indo do tango à música cigana, do baião ao flamenco, de baladas pop ao rock progressivo.



Lançado em 23 de maio "A Ilha de Vidro", contém 12 músicas inéditas que expandem o conceito de música nômade criado no primeiro EP.



O grupo brasiliense estreou em novembro de 2016, com o lançamento do EP "Zero", muito bem recebido pelo público e pela crítica especializada. Que alçou a banda a festivais como Porão do Rock e Móveis Convida e casas tradicionais de Brasília, como o Clube do Choro, CCBB, Sesc e Caixa Cultural.



Show de lançamento do álbum A Ilha de Vidro, d’O Tarot

Clube do Choro (SDC QD. 03 BLOCO "G")

09 de junho (sábado), às 21h

Classificação Indicativa: 14 anos

Ingressos a partir de R$15 (www.bilheteriadigital.com.br)