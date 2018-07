Banda Eva comandará festa em agosto no Recife

A Banda Eva, comandada por Felipe Pezzoni, já tem data para voltar ao Recife. O grupo vai comandar a quarta edição da festa Deu a Louca no Pega, edição fora de época do label Pega Vareta. Evento acontece no dia 25 de agosto, às 22h, no Terminal Marítimo de Passageiros, região central da cidade.Pela primeira vez o agito terá uma atração nacional de axé. Em breve serão divulgadas as outras atrações. O line-up completo ainda está definido. Os ingressos custam R$ 120 (segundo lote) e podem ser adquiridos nas lojas Vitabrasilnet e online através do site Bilheteria Digital.