Banda Eddie faz show em clima sunset no Catamaran

O tropicalismo está de volta ao Catamaran, no centro do Recife. Neste sábado (7), a Odara Ôdesce recebe uma atração especial e olindense: Banda Eddie. Os meninos levam a mistura contagiante de rock, frevo, samba, reggae e surf music para apimentar o evento. A festa começa às 17h, com as Djs Allana Marques e Lala K no comando da pista.





Arrastando seu bloco há quase 30 anos, a Eddie sabe muito bem como levar o público à euforia, pulando ao som de hits como "Vida boa", "Pode me chamar" e "Desequilíbrio". Com sete álbuns lançados e mais de 70 mil discos vendidos, os olindenses colecionam apresentações em importantes palcos e festivais como o Lollapalooza, Rec-Beat, Abril Pro Rock, Festival de Inverno de Garanhuns, Circo Voador e Sesc Pompeia.A banda inaugurou ainda o "Original Olinda Style" como conceito musical e foi responsável por dar um novo gás na música pernambucana ao misturar o tradicional frevo às suas referências de samba-punk. Por aí já dá para imaginar o que estão preparando para a Odara Ôdesce. A festa vai contar ainda com projeções do VJ Mozart Ramos. Os ingressos custam R$ 45, disponíveis no Haus Beergarden e Lajetop, lojas Avesso e Redley, além do site Sympla.