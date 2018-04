Banda do Síndico faz show em homenagem a Tim Maia

Silvério Pontes (trompetista), Tinho Martins (sax), Paulo Black (bateria) e Toca Delamare (teclados) estão juntos no palco do Blue Note Rio, nesta sexta (27)

Formada novamente, a Banda do Síndico, composta por músicos que tocaram ao lado de Tim Maia por cerca de 12 anos, foi convidada para fazer um tributo ao músico, em um show especial que acontece nesta sexta (27), às 22h30, no Blue Note Rio, na Lagoa. Músicos da antiga banda Vitória Régia, Silvério Pontes (trompetista), Tinho Martins (sax), Paulo Black (bateria) e Toca Delamare (teclados) estão juntos no palco, tocando as canções em seus arranjos originais.



BLUE NOTE RIO

Av. Borges de Medeiros, 1.424, Lagoa.

Telefone: (21) 3799-2500.

Sexta (27), às 22h30.

R$ 90 (inteira).