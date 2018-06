Banda Balaio de Cheiro celebra 12 anos com arraial

Festa acontece sábado (9) com muito forró pé de serra, decoração temática e comidas típicas, na Casa de Bamba

A banda Balaio Cheiro está completando 12 anos de trajetória e, para comemorar, o grupo formado por Thiago Almeida, Felipe Almeida e Amanda Moury está preparando um evento com muito forro pé de serra, o Forró de Bamba.



A primeira edição do evento acontece neste sábado (9), a partir das 16h, na Casa de Bamba, localizada no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife. Serão mais de quatro horas de shows com sucessos de canções regionais, músicas de artistas consagrados e trabalhos autorais. Os ingressos custam R$ 15 antecipadamente e estão à venda no local do evento.



Os festejos juninos estão chegando e a banda Balaio de Cheiro tratou logo de preparar o seu arraiá. O público que for à festa no sábado vai encontrar muito forró, decoração temática, além de comidas típicas.



Para o repertório, já estão separadas canções como "Só a Flor", "Vem Paixão", "Me Pegou de Jeito", além de releituras de melodias consagradas como "Morena Tropicana", "Frevo mulher", "Dona da Minha Cabeça" e "Beleza Agreste", tudo em ritmo de forró pé-de-serra.



Ao todo, estarão no show sucessos que fizeram parte da trajetória da banda, além de músicas que estiveram nos três trabalhos lançados durante esses anos, como o primeiro CD gravado ao vivo no São João de Caruaru, o "Canta Coração", segundo projeto que tem a produção do grande sanfoneiro Beto Hortis e o terceiro e mais recente CD, aonde o grupo apresenta canções tocadas em vaquejadas e muito arrasta-pé.