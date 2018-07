Banda 3030 lança novo disco, Alquimia, no Recife

Para brindar e comprovar o bom momento, o grupo 3030 faz show de lançamento do álbum "Alquimia", neste sábado (7), no Festival Sonografia, no Itaipava Catorze, bairro do Recife, Centro. Também se apresentam no evento, a partir das 22h, a rapper Cynthia Luz, revelação nacional do hip hop, e o rapper pernambucano Melt, ex-integrante do grupo Categoria de Base.





O show no Recife contará com serviço all included de bebidas (open bar premium). Os ingressos custam R$ 90 e estão sendo vendidos nas lojas Chilli Beans, Riachuello, Vitabrasilnet e online através do site Bilheteria Digital.

Com três discos, um selo (Novo Egito) consolidado, shows sold out por onde passam e atingem mais de 30 milhões de visualizações por clipe no Youtube, a banda (formado por Bruno Chelles, LK e Rod) que nasceu em Arraial D’Ajuda (BA) e se radicou no morro do Vidigal (RJ) vive a melhor fase de seus dez anos de carreira.Considerado por críticos musicais como o disco mais conceitual de rap do momento, "Alquimia" tem 13 faixas, mescla hip hop com diversos ritmos da música brasileira e contou com participação de diversos artistas como MV Bill, Emicida e Rodrigo Cartier, além do maestro Arthur Verocai, o instrumentista Pretinho da Serrinha, Marlon Sette e Alberto Continentino.