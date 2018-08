Ballet Kiev apresenta duas obras no teatro Guararapes

O programa homenageia Ludwig Minkus, compositor da música de Dom Quixote e de Paquita, nesta quinta-feira (2)

Um ano após o estrondoso sucesso da turnê comemorativa de seus 150 anos, o Kiev Ballet, como é mundialmente conhecido o Ballet da Ópera Nacional da Ucrânia, retorna ao Brasil para apresentar mais duas obras de seu repertório clássico no formato suíte. O programa homenageia Ludwig Minkus, compositor da música de Dom Quixote e de Paquita, esta em parceria com Édouard Deldevez.



Nesta quinta-feira (2), às 21h, o espetáculo poderá ser visto no teatro Guararapes, em Olinda, no Grande Recife. A companhia vem com 38 pessoas dentre solistas, corpo de baile, técnicos e produção.



O Kiev Ballet apresentará Dom Quixote numa versão condensada no formato suíte, com 80 minutos de duração. Baseado no livro clássico Dom Quixote de La Mancha, de Miguel Cervantes, é um balé de quatro atos, e teve sua primeira adaptação para o balé em 1740, na Áustria por Franz Hilverding, depois com Jean Georges Noverre em 1768, também em Viena, com música de Josef Starzer.



Também em versão condensada, com 35 minutos de duração, Paquita é um balé em dois atos e três cenas. Foi criado na Ópera de Paris em 1846 por Joseph Mazilier e Paul Foucher, com música de Édouard Deldevez e Ludwig Minkus. Paquita sempre faz sucesso devido as suas alegres danças espanholas. Em 1847 Marius Petipa criou uma nova versão para Paquita em Saint-Petersburgo e é o segundo ato desta versão que o Kiev Ballet apresentará ao público.



Os ingressos custam de R$ 70 a R$ 100, à venda nas lojas Vagamundo (shopings Tacaruna, RioMar e Plaza) e no site www.bilheteriadigital.com. Mais informações pelo telefone 3182-8020.