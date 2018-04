Ballet de São Petersburgo no Gelo chega ao Rio

Para a pista, são necessárias cinco toneladas de gelo aplicadas durante 48 horas em uma trilha pré-fabricada da Alemanha, para criar uma superfície lisa e compacta de 148 m² na qual os bailarinos se apresentam.



A pista de gelo, uma vez instalada em cada cidade, é permanentemente mantida conectada a um sistema de resfriamento complexo e a uma usina de alta tensão para fornecer as condições técnicas necessárias para o desempenho dos profissionais.



Desde sua origem, em 1967, quando a companhia se ligou pela primeira vez com patinadores artísticos, o grupo realizou mais de 5 mil apresentações na Europa, África e Ásia. Apesar de já ter passado por algumas cidades da América Latina, esta é a primeira vez dos bailarinos no Brasil.



Os clássicos mais famosos foram criados e mantidos em São Petersburgo, como "Cinderela", "Giselle", "O Lago dos Cisnes", "Don Quixote", entre outros, que são representados pela companhia de forma a preservar a herança do balé russo.



TEATRO BRADESCO

Avenida das Américas, 3.900, Shopping Village Mall, Barra da Tijuca.

Telefone: (21) 3431-0100.

Quinta a sábado, 21h. Domingo, 20h. R$ 75 (frisas, meia) a R$ 500 (plateia baixa, inteira).

Após passar por Porto Alegre e São Paulo, nas duas últimas semanas, o Ballet Estatal de São Petersburgo no Gelo, da companhia internacional que une o prestígio da dança clássica ao profissionalismo da patinação artística, chega ao Rio nesta quinta (12), no Teatro Bradesco, onde fica em cartaz apenas até domingo (15).Ao todo, 40 dançarinos estão no palco em trajes elegantes e numerosos, diante de paisagens deslumbrantes e com uma coreografia de alta qualidade artística. Eles apresentam um dos clássicos do balé universal, "A Bela Adormecida", em uma nova versão, com coreografia completamente feita para o gelo.Apesar da nova coreografia, a trama, no entanto, é mantida. Nela, a princesa Aurora recebe um feitiço cruel de Malévola no dia do seu nascimento: cai em um sono profundo ao completar 16 anos e só pode despertar novamente após ganhar um beijo de seu verdadeiro amor.