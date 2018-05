Balaclava tem Future Islands e Sun Kil Moon

Só em 2017 Kozelek lançou cinco trabalhos, entre discos cheios e EPs, assinados com o próprio nome ou como Sun Kil Moon. Em 2018, o americano soltou um trabalho homônimo, com Steve Shelley, ex-baterista do Sonic Youth, e seu fiel companheiro. Desde 2005, com o lançamento de "Tiny Cities", em que recria suas canções favoritas do Modest Mouse, o músico lança seus discos pelo seu selo próprio, chamado Caldo Verde Records.



A banda argentina Un Planeta integra o lineup. O grupo passou pelo Brasil em 2016, e em 2017 participou do Lollapalooza Argentina. Seu próximo disco, "Des", será lançado aqui pela Balaclava. Já os brasileiros do Holger estão no selo há quatro anos. No show, eles apresentam os temas do EP "Sexualidade e Repressão", de 2014.







Balaclava Fest

Tropical Butantã

Domingo (13), 17h

R$ 90











Em sua sétima edição, o festival do selo e produtora Balaclava acontece neste domingo (13), no Tropical Butantã. Um dia antes, no sábado (12), há um aquecimento especial, com shows de Beach Fossils, Rakta e Ombu.Na teoria, essa é a segunda vez do Future Islands no Brasil, já que a banda tocou no país em 2011, em um evento fechado. Desta vez, o grupo de synthpop vem mostrar os temas de seu mais recente trabalho, "The Far Field", lançado em 2017.Novidade é o Sun Kil Moon, projeto assinado por Mark Kozelek, um dos grandes compositores e representantes do spoken word. Na ocasião, o músico divulga "Common As Light and Love Are Red Valleys of Blood", de 2017. A banda foi fundada logo após o fim do Red House Painters, de Kozelek, grupo cultuado de slowcore.