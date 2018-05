Baile Perfumado reabre com show de Letrux

O Baile Perfumado está de volta e reabre as portas nesta sexta-feira (18) com nova estrutura e se chamando "Bailito". A inauguração contará com shows de Letrux, Luisa e Os Alquimista e MC Ririca, a partir das 22h.





Letícia Novaes, cantora e compositora, que assume o nome artístico Letrux, depois de quase dez anos à frente da extinta LETUCE, faz um marco com seu primeiro trabalho solo, recebendo elogios da crítica especializada e do público, além de figurar, praticamente, todas as listas de melhores discos do ano de 2017.



Já Luísa e os Alquimistas, com dois discos lançados, vem de Natal (RN) e oscila intencionalmente entre climas dançantes, contemplativos e de pura empenação. "Vekanandra" (2017), seu segundo disco, é uma viagem estética sobre mulheres que ganham a vida nos palcos.



Os ingressos custam R$ 100 (inteira), R$ 60 (social) e R$ 50 (meia) e estão à venda nas lojas Passadisco, Disco de Ouro, Avesso e Redley e online através do site Sympa. Mais informações pelo telefone 3033-4747.

A casa de shows contará com formato modulado com opções para festas e shows para público de 500 a 1500 pessoas. O espaço ganhou jardim panorâmico, nova decoração e painel com grafitagem assinado pelo projeto Sopa de Letras.Letrux volta ao Recife após show no Guaiamum Treloso Rural, em janeiro deste ano, com todo seu repertório autoral e releituras de músicas que atravessam pelo universo climático, irreverente e de timbres dançantes que passeiam pelo álbum "Letrux em Noite de Climão".