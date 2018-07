Baiana System volta ao Recife com seu som explosivo

Neste sábado (7), o Bud Basement vai receber o show da banda Baiana System, além da discotecagem dos DJs Allana Marques e Damata. A programação terá início às 21h. Os ingressos custam R$ 60 e estão à venda nas lojas Chilli Beans e Vitabrasilnet e online através dos sites Evenbrite, Ingresso Prime e Bilheteria Digital.





Ao som da guitarra baiana, instrumento criado na Bahia nos anos 1940, e que foi responsável pela criação do trio elétrico, o grupo se consolida em uma junção de sons, culturas e ideologias, com a certeza que o futuro é agora. A ideia inicial do grupo era a utilização de bases novas e/ou conhecidas onde a guitarra pudesse assumir o papel de "canto" nesse sistema, dividindo e dialogando com a voz.



O show no Recife será um dos últimos antes da banda seguir para mais turnê no exterior. Dessa vez, o grupo parte para apresentações na Inglaterra, Portugal e Espanha, além de voltar a Nova Iorque. Os shows estão marcados para julho e agosto. O primeiro acontece no Mimo Festival, que será do dia 20 a 22 de julho, em Portugal.



Já os DJs Allana Marques e Damata, que comandam as picapes antes e após o show da banda baiana, prometem agitar o público com setlist caprichado. Ela já é conhecida das noites do Recife. Sócia à frente da Golarrolê, ao lado de Lucas Logiovine, Allana é residente em festas como Odara Ôdesce, Brega Naite, Putz, Neon Rocks e Maledita. Já Renato DaMata investe na criatividade ao mixar faixas digitais com vinis.



Inspirado nos icônicos porões de Nova York (EUA) e Berlim (Alemanha), o Bud Basement tem o objetivo de reunir pessoas que se conectam pela atitude, por meio de uma atmosfera urbana, genuína e contemporânea como a Budweiser. A estrutura conta com quatro lounges, três bares, loja, banca de revista, house mix, espaço de jogos e de grafite, banheiros, dois galpões com barbearia e estúdio de tattoo, palco, arquibancada e telões.

A banda Baiana System foi criada em 2009, em Salvador, com a missão de modernizar o passado amplificando as tradições populares. O grupo busca referências no Sound System, termo que se popularizou na Jamaica nos anos 1950, em referência a um sistema de som improvisado, que amplifica a música para a população, numa festa de rua.