Baco de Exu do Blues, Àttooxxá e Arrete agitam Bailito

O Bailito, novo Baile Perfumado, na zona oeste do Recife, preparou uma programação caprichada com os novos nomes da música brasileira para a sua inauguração. Depois do sucesso que foi Letrux, volta nesta sexta-feira (25) com a festa Hellcife Flow, às 22h, com Baco de Exu do Blues, Àttooxxá e Arrete. Os ingressos custam R$ 35 e estão sendo vendidos nas lojas Redley, Avesso, Disco de Ouro e Passadisco e online através do site Sympla.





E encerrando a programação, o grupo feminino Arrete. O nome do projeto, que desconstrói a imagem de que a cultura do Hip Hop não pode ser protagonizada por mulheres, vem do termo pernambucano "arretado". Criado em 2012 pelas Mcs Ya Juste, Nina Rodrigues e Weedja Lins, o grupo apresentará as canções do disco "Sempre com a Frota", que mistura hip hop, rap, break Dance, dance Hall e ragga Jan com tempero regional.

O artista baiano Baco Exu do Blues tem se revelado nacionalmente na nova cena do rap. Suas letras permeiam a poética do cotidiano banal, junto a referências literárias, filosóficas e da ancestralidade africana. Neste show, uma viagem sinestésica que remete às ladeiras de Olinda, com o batuque do Maracatu, ao carnaval de rua com o choro da guitarra baiana, até às nossas matrizes africanas, com cânticos em Iorubá e batuques dos atabaques do candomblé.Já o grupo Attoxxa, destaque do Carnaval de Salvador deste ano, com o hit Elas Gostam (Polpa da Bunda) - gravada em parceria com Psirico - traz na bagagem a mistura que vem fazendo sucesso de música eletrônica com axé. Rafa Dias, produtor cultural por trás do grupo, pesquisou diversos movimentos baianos e a partir daí começou a reinventar o pagodão baiano, adicionando synths e linhas de grave, e mesclando a musicalidade jamaicana e diferentes linhas percussivas baianas fazendo a renovação do ritmo. O grupo é formado por Rafa Dias (produtor musical / DJ), Raoni (voz), OZ (voz e bateria), Chibatinha (guitarra).