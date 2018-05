Back2Black tem concerto especial nesta sexta, no Municipal

Mário Lúcio, do Cabo Verde, e Letieres Leite, da Bahia, se apresentam juntos, ao lado de convidados como Gilberto Gil, Mariene de Castro, Mart'nália e mais

Criado para celebrar a diversidade de ritmos da música negra, o festival Back2Black é realizado em duas etapas, em sua 8ª edição. Apesar da maioria das atrações ser apenas em novembro, a primeira delas já ocorre nesta sexta (25), às 21h, com um concerto, no Theatro Municipal. Será a primeira celebração brasileira do Dia Mundial da África .





A apresentação, a quatro mãos, une o cantor, compositor e escritor Mário Lúcio, nascido em Cabo Verde, ao maestro, instrumentista, compositor e pesquisador Letieres Leite, da Bahia, que está à frente da Orkestra Rumpilezz e da Ensemble de Cordas da Orquestra Maré do Amanhã.





Entre os convidados, estão Sona Jobarteh (Reino Unido/Gâmbia), Gilberto Gil, Mariene de Castro, Mart'nália, Natasha Llerena e mais. O baixista Alberto Continentino e os percussionistas baianos Luizinho do Jêje e Kainã do Jêje completam o time de músicos da noite.

THEATRO MUNICIPAL

Praça Marechal Floriano, s/nº, Centro.

Telefone: (21) 2332-9191.

Sexta (25), às 21h.

De R$ 7,50 a R$ 120.