Autoramas faz dois shows especiais

Em 2018, o Autoramas completa 20 anos de carreira. O grupo carioca, um dos mais marcantes do cenário independente, antecipa "Libido", oitavo disco de sua trajetória, que sai no dia 20 de julho, com shows nesta sexta (8), às 21h, no Sesc Santo André (tel. 4469-1200, R$ 20); e sábado (9), às 21h, no Sesc Pinheiros (tel. 3095-9400, R$ 40).A banda é formada por Gabriel Thomaz, Érika Martins, Jairo Fajer e Fábio Lima. O show da sexta tem foco nos sucessos dos 20 anos de estrada. No sábado, o Autoramas toca temas de "Libido".Tel.: (11) 4469-1200Sexta-feira (8), 21hR$ 20