Autoramas celebra 20 anos de carreira

Nesta sexta-feira (3), o Autoramas sobe ao palco do Sesc Santo Amaro para celebrar seus 20 anos de estrada. Na ocasião, a banda carioca apresenta os temas de "Libido", seu mais recente trabalho, lançado neste ano.



Além das novas canções, o grupo relembra músicas como "Fale Mal de Mim", "Quando A Polícia Chegar", "Nada a Ver", "Você Sabe" (que teve clipe mais premiado do VMB, em 2005), "Mundo Moderno" (tema de abertura do programa "Caos", do History Channel) e "I Saw You Saying", composição de Gabriel Thomaz que estourou no Brasil com a banda Raimundos.



Nessas duas décadas de estrada, o Autoramas já lançou sete álbuns e dois DVDs. O grupo é formado por Gabriel Thomaz (vocais e guitarra), Érika Martins (vocais, teclados e guitarra), Fábio Lima (bateria) e Jairo Fajersztajn (baixo).



Tel.: (11) 5541-4000

Sexta-feira (3), 21h

R$ 20