Autor do hit inspirado em 'La Casa de Papel', MC MM desembarca no DF

"Eu e o DJ RD arriscamos em fazer uma coisa de zoação e acabou dando certo. Em menos de meia hora já estava tudo pronto e foi esse estouro", conta o funkeiro. Além do hit viral, o show na capital federal deverá contar com outros sucessos, entre eles "Agora é Patrão" que já conta com quase 34 milhões de views na internet.



MC MM, nesta quinta-feira (24), às 22h, na Bamboa Bar. Ingressos a partir de R$40, no local. C.I: 16 anos.









Dono de um dos maiores sucessos da atualidade, o autor do hit "Só Quer Vrau" MC MM desembarca nesta quinta-feira (24), no Distrito Federal. A canção que foi inspirada na série espanhola La Casa de Papel já acumula mais de 58 milhões de visualizações no YouTube e estará no setlist do cantor.O funk é inspirado na música "Bella ciao", que foi a trilha sonora da Itália no processo de queda do fascismo e do ditador Benito Mussolini, há 73 anos. Porém com a criatividade de MM o som se transformou em "Só quer vrau", a música mais tocada nas plataformas digitais.