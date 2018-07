Authentic Games traz show inédito a Brasília

Apresentação acontece em agosto e os ingressos já estão à venda

Um dos maiores youtubers da atualidade, o criador do canal Authentic Games Marco Tulio volta ao Distrito Federal em agosto para uma apresentação inédita na cidade. Brasília será a terceira cidade a receber o show intitulado de "Authentic Games — Aventura no Circo", e os ingressos já estão à venda.



Desta vez, os "maninhos" e as "maninhas" de Marco Túlio irão assistir ao primeiro espetáculo do jovem influenciador totalmente inspirado na arte circense. Authentic e seus amigos vão ajudar Mister X a salvar o Grand Circo Alegria.



Marco Túlio soma mais de 14 milhões de inscritos em sua página no YouTube e desembarca na capital federal depois de se apresentar para mais de 250 mil pessoas, em cerca de 55 cidades brasileiras.



Authentic Games — Aventura no Circo, no dia 05 de agosto, às 18h, no Ginásio Nilson Nelson. Ingressos a partir de R$ 50 (meia), em www.eventim.com.br, ou na Central de Ingressos Brasília Shopping.