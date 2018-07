Atores de 'Game of Thrones' e 'Chaves' marcam presença em evento nerd

O Geek & Game Rio Festival 2018 vai reunir o melhor das culturas geek e gamer em um só lugar. Desta sexta-feira (20) até domingo (22), o público vai poder conhecer seu ídolo de perto, autografar seu HQ ou colecionável, conhecer os bastidores do mundo dos filmes e das séries de TV ou até mesmo mostrar o seu talento nos games.

A programação inclui arena gamer, área indie, área cosplay, convidados da literatura, séries de TV e cinema, expositores, foodtrucks, além da Artist´s Alley, que reunirá quadrinistas, ilustradores e escritores independentes, entre outras coisas.

O evento vai receber diversos convidados, entre eles: Tom Wlaschiha, ator alemão da série "Game of Thrones"; Édgar Vivar, que se tornou ícone da TV mundial ao interpretar o Sr. Barriga e o Nhonho no seriado mexicano "Chaves"; e Rodrigo Rossi, uma das vozes mais famosas do Brasil quando se trata do mercado de anime songs. Ele gravou a versão brasileira da música de "Os Cavaleiros do Zodíaco: A Saga de Hades" e é o intérprete oficial da canção de "Dragon Ball Z Kai".





O evento vai contar também com concurso de cosplay, local onde participantes vão poder jogar games offline como jogos de tabuleiro e game card, além de poder visitar um espaço onde criadores de jogos independentes do Rio poderão mostrar para o público suas criações. Para as crianças, haverá uma série de oficinas como de quadrinhos de RPG, de poções e de criação de games.