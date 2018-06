Artistas da terceira idade compõem espetáculo sobre mulheres

(H)estórias Mínimas entra em temporada no Marco Camarotti nesta segunda-feira. Acesso é gratuito

O espetáculo "(H)estórias mínimas" entra em cartaz na segunda-feira (4), no Teatro Marco Camarotti, no Centro do Recife. Versos de mulheres poetas falando sobre ser mulher é o mote que originou o espetáculo, do Coletivo de Teatro Bárbara Idade. Com direção de Rodrigo Cunha, a montagem é encenada por atrizes e atores da terceira idade e leva para palco uma reflexão sobre sentimentos comuns que atravessam gerações como o medo, a injustiça, felicidade e saudade.



Canções poéticas que marcaram a vida e a história dos integrantes do grupo formam a trilha sonora, colocando no palco elementos do real e do autobiográfico. A montagem, que estreou no final de maio, possui acesso gratuito. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria com uma hora de antecedência.



A apresentação pode ser conferida ainda nos dias 7 e 13 de junho, às 15h, e 20 e 21 deste mês, às 20h. E no dia 30 de junho, às 16h.



O Coletivo Bárbara Idade é do Sesc Santo Amaro e já encenou as montagens "O mar, o tempo e Cecília..." (2007), "Hora de Ascenso" (2010) e "Alumbramento Bandeira" (2013). O Teatro Marco Camarotti fica localizado na Rua Treze de Maio, 455. Mais informações estão disponíveis pelo telefone 3216.1728.