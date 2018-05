Arrigo Barnabé canta Roberto e Erasmo Carlos

Depois de cantar Lupicínio Rodrigues e Hermelino Nader, agora Arrigo Barnabé apresenta o show Quero Que Vá Tudo Pro Inferno!, com canções de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. A apresentação acontece nesta sexta-feira (18), às 21h, no teatro do Sesc Vila Mariana.



Acompanhado por Sérgio Espíndola (violão) e Paulo Braga (piano), Arrigo Barnabé interpreta, além das composições de Roberto e Erasmo, como "Sua Estupidez", "Gatinha Manhosa" e "Detalhes", três músicas de autoria de Caetano Veloso, mas lançadas por Roberto Carlos, entre elas, o sucesso

"Força Estranha".



Vanguarda

Arrigo Barnabé, que está com 66 anos, estourou em 1980, com o álbum "Clara Crocodilo". Na época, o cantor e compositor paranaense, que também é ator, era um dos grandes representantes da vanguarda musical do país. Sua primeira canção a ficar conhecida foi "Diversões Eletrônicas", de 1979.



Sesc Vila Mariana

Tel. (11) 5080-3000

Sexta-feira (18), 21h

R$ 30