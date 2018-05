Arraial da Venda de Seu Biu une forró e carimbó

Que tal misturar ritmos típicos do Norte e do Nordeste em uma noite? Esta é a proposta do Arraial da Venda de Seu Biu, que será realizado neste sábado (19), no Clube Atlântico de Olinda. O evento juntará o forró com o carimbo. Entre as atrações está Pinduca, considerado o rei do carimbó. Além do cantor paraense, a festa terá a participação da banda olindense Forró na Caixa, do grupo Dirimbó e de Dinda Salú & Trio Praíba.









Os ingressos custam R$ 35 (lote promocional) e estão sendo vendidos no site Dinda Salú & Trio Praíba é a quarta atração confirmada do arraial. O cantor, compositor e instrumentista é filho do saudoso Mestre Salustiano e é uma das expressões do forró rabecado. Dinda tem como responsabilidade continuar com o legado do seu pai, que contribuiu bastante para levar a cultura pernambucana para o mundo.Os ingressos custam R$ 35 (lote promocional) e estão sendo vendidos no site Sympla , na Bilheteria Digital e na Venda de Seu Biu (Rua de São Bento, nº 239, Varadouro, em Olinda). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 99504-6213.

Pinduca, que possui 80 anos de idade e mais de 40 anos de carreira, retorna aos palcos pernambucanos para embalar o público olindense com os seus sucessos. Ele possui mais de 36 discos gravados e é considerado um dos expoentes da cultura paraense. O artista é criador de ritmos oriundos do carimbó, como o sirimbó, a lambada e o langode.A banda Forró na Caixa é conhecida do público olindense e promete sacudir os presentes com o típico forró nordestino. O grupo ainda toca ritmos como cavalo-marinho, samba, coco, arrasta-pé, baião e xote. A Dirimbó une os ritmos latinos e amazônicos, dando uma pitada nordestina. A banda, que é do Recife, já rodou o Brasil levando seu estilo peculiar para diversos públicos.