Arraiá do Seu João anima a Bodega do Barão

Já no clima do arrasta-pé e rala-bucho que anuncia a chegada do ciclo junino, acontece neste sábado (2), às 17h, o Arraiá do Seu João, na Bodega do Barão, no bairro de Casa Forte, zona norte do Recife. Quem anima a festança é a banda Chama de Candeeiro, prometendo uma noite pra lá de animada, regada a muito forró pé de serra e releituras. Nos intervalos, o DJ Maurício garante que animação permaneça em alta.





Hugo Cardozo, líder da Chama de Candeeiro, adianta que o público pode esperar um show bem diferente do que normalmente se espera de uma apresentação de forró pé de serra. "Nosso repertório é formado por uma mistura muito boa. Vamos desde o tradicional até releituras, em ritmo de forró, de clássicos do rock e da MPB. A ideia é que o público dance do início ao fim", diz ele.A ideia é que o público compareça ao evento caracterizado. Para dar o tom dos arraiais tradicionais, a festa ainda terá barraca com comidas típicas, correio do amor, quadrilha e sorteios. Os ingressos custam R$ 30, à venda no site Sympla. Mais informações: 99613-8506.