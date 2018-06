Arraiá Do Oficiá anima o centro do Recife

A diretoria social do Clube dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, localizado no centro do Recife, confirmou a décima primeira edição do seu festejo junino, o Arraiá Do Oficiá. A festa, que já é tradicional na Região Metropolitana, acontece nesta sexta-feira (15), a partir das 21h.





Foram escaladas para o festejo a cantora "Marília Marques", a banda "Forró Baião" e a cantora "Marie Santos". O repertório preparado especialmente para a ocasião está recheado de grandes sucessos do forró nacional e regional, e promete muito arrasta-pé. Uma novidade desta edição é a criação do Espaço Kids com direito a recreadores, cama elástica e piscina de bolas.Os ingressos custam R$ 200 (mesa com 4 pessoas para não sócio), R$ 100 (mesa com 4 pessoas para sócio), R$ 60 (ingresso individual para não sócio) e R$ 30 (ingresso individual para sócio), disponíveis na secretaria do clube ou através do site Sympla. Maiores informações e reservas pelo fona: (81) 3423-5792.