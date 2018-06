Arquivo Público de Pernambuco revive Copas em exposição

O Arquivo Público de Pernambuco apresenta aos apaixonados por futebol uma forma de reviver e/ou conhecer as conquistas brasileiras nas Copas de 58, 62, 70, 94 e 2002. A exposição "A Copa do Mundo nos Jornais de Pernambuco - Memórias de uma Paixão Nacional" começa nesta segunda-feira (11) e vai até 13 de julho, trazendo de volta tais momentos de glória através de jornais do acervo da Hemeroteca do Arquivo durante o período da Copa.

Curiosidades, como o primeiro jogo no Recife de uma Copa do Mundo, que foi em 1950, entre Chile e Estados Unidos, estão entres os itens expostos, mostrando como a nossa imprensa retratava esses acontecimentos.

A exposição tem entrada gratuita e receberá visitação das 8h às 17h - no horário de funcionamento da instituição - na sede do Arquivo, na Rua Imperador Pedro II, 371, Bairro de São José.