Arnaldo Baptista faz maratona de shows na Caixa Cultural

Um dos maiores artistas da história da música brasileira, Arnaldo Baptista faz três shows especiais no Grande Salão da Caixa Cultural entre quinta (17) e sábado (19). Na ocasião, ele apresenta o concerto Sarau o Benedito?. No domingo (20), o músico recebe uma homenagem de um time composto por nova geração de artistas que se inspiram em seu trabalho.



Ao piano e tendo como vídeo-cenário suas obras como artista plástico, em Sarau o Benedito? Arnaldo convida a plateia a vivenciar o mundo sensível, delicado e sutil de sua arte. No palco, revisita os clássicos "Cê Tá Pensando que Eu Sou Loki?", "Não Estou nem Aí", "Jesus Come Back to Earth" e "Balada do Louco", entre outros.



Já no domingo, sob a direção musical de Rodolfo Krieger, baixista da banda Cachorro Grande, China, Hélio Flanders, Rodolfo, Karina Buhr e Lulina percorrem a trajetória de Arnaldo após o aclamado álbum "Lóki" (1974), em um tributo especial. No show, os músicos relembram canções dos álbuns clássicos "Singin' Alone" (1982), "Elo Perdido" (1987) e "Let it Bed" (2004), como "I Fell in Love One Day", "Sexy Sua" e "Sunshine".



Caixa Cultural São Paulo

Tel. (11) 3321-4400

17 a 20 de maio, 19h30

Grátis