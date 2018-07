Arnaldo Antunes lança novo disco com maratona de shows

Músico apresenta 'RSTUVXZ' em três noites no Sesc Pinheiros

Para celebrar o lançamento de seu 19º disco solo, "RSTUVXZ", Arnaldo Antunes se apresenta nesta sexta, sábado e domingo, 6 a 8 de julho, no Teatro Paulo Autran do Sesc Pinheiros.



Na ocasião, o músico é acompanhado por Curumin (produtor de "RSTUVXZ", na bateria), Betão Aguiar (baixo), Chico Salem (guitarra e violão) e André Lima (teclado). No repertório, o grupo mostra os novos temas do disco e os sucessos da carreira de Arnaldo.



O álbum, que mescla o rock com o samba tem parcerias com Marisa Monte, Cezar Mendes, Pretinho da Serrinha, Carminho, Pedro Baby, Carlinhos Brown, André Lima, Paulo Miklos e Brás Antunes, além do resgate de uma antiga parceria com Marcelo Fromer, "Se Precavê". Das 13 músicas que completam o trabalho, só "Pense Duas vezes Antes de Esquecer", com Marcelo Jeneci e Ortinho, não é inédita. A faixa foi gravada anteriormente por Jeneci e Ortinho e agora ganha uma nova versão.



SESC PINHEIROS

Tel.: (11) 3095-9400

Sexta e sábado, 21h e domingo, 18h

R$ 40