Argentina lança livro sobre construção de Brasília

Mercedes Urquiza chegou à capital em 1957, onde auxiliou os candangos na construção da nova cidade

A argentina pioneira de Brasília, Mercedes Urquiza, lança nesta quarta-feira (11) a obra "A Trilha do Jaguar: na Alvorada de Brasília". A autora chegou à capital em 1957, onde atuou ativamente em sua construção. A narrativa, portanto, é uma autobiografia de Urquiza que se confunde com a história de Brasília.



Ao lado de seu marido, Hugo Maschwitz, e do pastor alemão Fleck, Urquiza entrou em um Jeep Land Rover e viajou por 48 dias até se estabelecer na capital.



"Sou apaixonada pelo Brasil desde os 12 anos. Na época, entendi que era uma escolha ideal vir a Brasília para iniciar uma nova vida, sem as amarras de uma família tradicional, arraigada à alta sociedade do século passado, contrários à minha maneira de ser", explica a autora sobre sua decisão de mudar-se para a capital.



Cidade Livre



Mercedes Urquiza e seu marido moraram na Cidade Livre em um barraco de madeira sem luz, água quente e sem telefone. No início, a autora trabalhou como corretora oficial da Novacap e revendedora de material de construção para os primeiros prédios da cidade.



Em 1962, sempre ao lado do seu marido, fundou a primeira agência de viagens da nova capital, no recém-inaugurado Hotel Nacional, abraçando definitivamente o ramo do turismo.



"A TRILHA DO JAGUAR: NA ALVORADA DE BRASÍLIA"

Palácio de Justiça

Quarta-feira (11), às 19h

Preço: R$ 98,00 (www.df.senac.br/editora)