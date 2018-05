Para fechar a programação de atividades relacionadas ao legado de Isadora Duncan, a diretora da Escola Contemporânea de Dança da Bahia, Fátima Suarez, vai realizar uma apresentação e um bate-papo com o público geral no Centro de Dança do DF.

O espetáculo "A Arte de Isadora Duncan" é uma mostra da obra da grande mestra, reunindo coreografias originais compostas entre 1900 e 1927 e atualizadas por Fátima Suarez e Lori Belilove, diretora artística da Isadora Duncan Foundation (Nova Iorque).



Com teor estético, histórico, documental e pedagógico, a obra possibilita ao público o acesso a uma importante parte da memória viva da dança produzida no Ocidente, além de conhecer o trabalho desenvolvido na Bahia pela única companhia especializada no repertório de Isadora Duncan de toda a América do Sul: a Contemporânea Ensemble.



No Tête-à-Tête, uma espécie de entrevista coletiva com a participação de outros artistas, teóricos e pesquisadores, Fátima poderá falar de toda sua experiência artística e docente, permeadas pelas atualizações do legado de Isadora Duncan.

Estas atividades compõem a linha curatorial "Dança e Memória", que delimita as práticas da programação do Centro de Dança até meados de junho, e encerram as atividades da diretora no Centro, iniciadas com a oficina "A Arte de Isadora Duncan – Formação Itinerante de Professores de Dança", que será realizada de 8 a 11 de maio.





A ARTE DE ISADORA DUNCAN

Centro de Dança do DF

Dia 10, a partir das 19h

Entrada Franca