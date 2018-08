Anna Netrebko e Yusif Eyvazov estreiam no Brasil

Para começar o segundo semestre, o projeto Mozarteum Brasileiro promove uma apresentação única do duo formado pela soprano russa Anna Netrebko e do tenor do Azerbaijão, Yusif Eyvazov, nesta segunda-feira (6), na Sala São Paulo, às 21h. Na ocasião, a dupla é acompanhada pela Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro, sob regência do italiano Jader Bignamini.

Anna Netrebko foi a primeira intérprete clássica a entrar para a "Time 100", seleção das 100 personalidades mais influentes do mundo, elaborada pela conceituada revista norte-americana Time. A artista descobriu o soprano no final da década de 1990, quando estudava canto no Conservatório de São Petersburgo e trabalhava na equipe de limpeza do Teatro Mariinsky, na mesma cidade.

O tenor azerbaijanês Yusif Eyvazov, marido de Anna, formou-se na Itália, onde estudou com o renomado tenor Franco Corelli e com a soprano Ghena Dimitrova. Desde então, passou pelas grandes salas de concerto da Europa, como o Teatro Bolshoi de Moscou.



Em São Paulo, Anna e Yusif interpretam obras de compositores que marcaram suas trajetórias, como Verdi, Bizet, Dvorák e Puccini.





SALA SÃO PAULO

Tel.: (11) 3367-9500

Segunda-feira (6), 21h

R$ 700 a R$ 1.200

*Restam poucos ingressos