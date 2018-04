Aniversário de Brasília terá 19 dias de festa

Festividades ocorrem em 10 regiões administrativas; Xand Avião e Preta Gil são as atrações do dia 21

As comemoração 58° aniversário de Brasília ocorre de 10 a 29 de abril em dez regiões administrativas do DF. Oficinas, peças de teatro, mostras, ações educativas e festivais de música fazem parte da programação do evento.



Em 21 de abril, data oficial do aniversário de Brasília, atrações nacionais subirão ao palco da Esplanada dos Ministérios. Entre elas, Xand Avião, sucesso do forró eletrônico nordestino, e Preta Gil, que serão responsáveis por um show eclético que transita entre o samba, funk e forró.



No domingo (22), a cultura hip-hop será celebrada com apresentações dos rappers locais como "GOG" e "X Câmbio Negro", ambos de Ceilândia. O show será encerrado por Mano Brown, membro do consagrado grupo "Racionais MCs", de São Paulo.



Para compor a programação dos dois dias de apresentações musicais na Esplanada, seis grupos e dois DJs locais serão selecionados por meio de chamamento público. A seleção será feita pela organização da sociedade civil Cia Voar de Teatro de Bonecos. O resultado final será divulgado em 14 de abril.



ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA

Informações sobre as inscrições (61) 3385-5648 ou 99901-3822.