Anitta, Ludmilla e Nego do Borel cantam em festa de funk

VIVO RIO

Avenida Infante Dom Henrique, 85, Aterro do Flamengo.

Telefone: (21) 2272-2901.

Segunda (30), às 23h.

R$ 60 (pista) a R$ 800 (camarote com open bar).

Dedicada ao funk, movimento que embala o país e tem a capital fluminense como seu grande expoente, a festa Funk U acontece nesta segunda (30), véspera de feriado, no Vivo Rio, no Aterro do Flamengo, e tem, entre suas atrações, Anitta, Ludmilla e Nego do Borel.Fenômeno, não só do funk, mas também da música pop, a dona do "Show das Poderosas" é a principal atração da noite. Ao palco, ela deve levar o repertório repleto de hits recentes da carreira internacional, como "Indecente", "Downtown", "Paradinha", "Is That For Me" e "Will I See You?", além dos sucessos em português – "Vai Valandra" e "Romance com Safadeza" são alguns mais novos.A Funk U ainda tem Ludmilla, que, além dos hits absolutos "Cheguei" e "É Hoje", traz também lançamentos deste ano, como "Solta a Batida" e "Não Encosta".