Anfiteatro ao ar livre é inaugurado no Jardim Botânico

O anfiteatro fica próximo à Alameda dos Estados e das Nações e ao Memorial Márcio Montarroyos, também entregue na data. Trata-se de uma homenagem ao trompetista carioca, que morreu em 2007, aos 59 anos, em decorrência de câncer de pulmão. O lugar guarda parte do acervo pessoal, com fotos, roupas e alguns dos instrumentos do músico.



Durante a carreira, ele se apresentou ao lado de nomes como Roberto Carlos, Ney Matogrosso e Tom Jobim. Além disso, vinha frequentemente tocar em Brasília e levou vários artistas locais para acompanhá-lo em shows no Rio de Janeiro, onde faziam sucesso e iam para o exterior.



Com informações Agência Brasília

O anfiteatro do Jardim Botânico de Brasília foi inaugurado nesta última quinta-feira (5). O espaço, com capacidade para cerca de 2 mil pessoas, ganhou palco, arquibancadas ao ar livre e banheiros.De acordo com o diretor-executivo do órgão, Jeanitto Sebastião Gentilini Filho, a ideia é que o local receba apresentações artísticas em parceria com a Secretaria de Cultura. Interessados devem ligar para o telefone (61) 3366-5597, de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas, para informar o projeto e agendar.Foram investidos R$ 500 mil na obra, provenientes de emenda parlamentar. A abertura contou com exibição de um quarteto de cordas que integra a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro.