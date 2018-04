Em entrevista ao Destak, a cantora contou curiosidades sobre sua carreira e seu show em Brasília.

Natural de Ibatiba-ES, a cantora Ana Muller retorna à capital federal no próximo dia 10 de maio, com um show em novo formato e músicas inéditas. Em entrevista ao Destak, a cantora contou curiosidades sobre sua carreira e seu show em Brasília.



Você começou a escrever desde criança. Como começou o seu contato com a música?

Eu componho desde criança. Acho que sempre gostei da possibilidade de inventar estórias e de contar histórias, sempre foi minha forma de expor o mundo ao meu redor. Aprendi a tocar violão prestando a atenção no meu pai, que também sempre tocou só de ouvido. Fascinei-me pelo instrumento e pela possibilidade de criar minhas próprias canções.



O que as pessoas podem esperar do seu show?

Estou voltando para Brasília num formato novo cheio de delicadeza, eu e o guitarrista Felipe Duriez. Além de músicas novas, têm arranjos lindos nas antigas.



Como você define seu EP de estreia?

O EP foi um experimento, foi o primeiro trabalho, representou ciclos na minha vida, minha descoberta, meus primeiros passos, e agora é um ciclo se fechando.



Você explodiu com vídeos no YouTube. Hoje como você usa a internet para divulgação?

Sim. A internet proporciona esse contato mais direto e mais rápido com o público, deixa o artista mais livre pra experimentar, para ser ele sem precisar de grandes contratos e gravadoras, possibilita caminhos ao artista independente.



ANA MULLER

11/05, às 20h

Clube dos Previdenciários (913 Sul)

R$ 40 no sympla.com.br