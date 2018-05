Alunos de teatro sobem aos palcos pela primeira vez

"Nunca pensei em ser professora. Porém, como artista, muitas vezes me deparo com auditórios vazios. Tendo isso em mente, cheguei à conclusão que essa apreciação e entendimentos pelas artes se inicia na escola", explica Sarmento.



O projeto contou com o suporte do Fundo de Apoio à Cultura(FAC). Desta maneira, a atriz pode se unir a outro professor e formar um grupo de profissionais para ensinar teatro para as crianças. A oficina foi ministrada em turno contrário ao das aulas regulares e só para os alunos que se voluntariaram.



"No início havia muito desinteresse, agora, me emociono ao ver os alunos se engajando em algo", completa a atriz.



ESTUDAR E RESISTIR

sábado, às 17h, no Teatro Sesc Newton Rossi

Entrada Franca. C.I: Livre.

Cerca de 30 alunos do Centro de Ensino Fundamental 11, localizado em Ceilândia, vão se apresentar pela primeira vez em um teatro neste sábado. A peça "Estudar e Resistir", é fruto da oficina "Fala Jovem", desenvolvida ao longo de quatro meses na instituição.A narrativa foi construída com a intenção de dar voz aos adolescentes. Questões como o bullying e as drogas, que serão retratados na peça, surgiram dos próprios alunos durantes as aulas.Idealizado pela atriz Larissa Sarmento, o projeto surgiu de uma necessidade percebida pela mesma de formar plateias e sensibilizar os jovens para as artes.