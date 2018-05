Dois dos maiores compositores da música caipira, o sul mato-grossense Almir Sater e o paulista Renato Teixeira, depois de mais de 30 anos de amizade e diversas parcerias musicais, estão juntos novamente em "+AR". Esse trabalho é a continuação do projeto "AR", lançado em 2015, e vencedor do Grammy Latino de 2016. A dupla apresenta o resultado do disco em uma maratona de shows, nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de maio, no Teatro Opus.

Gravado entre a paisagem da Serra da Cantareira e Nashville, nos Estados Unidos, "+AR" faz um diálogo entre a música do campo brasileira e a rural americana. Os violões com cordas de aço, pianos e vozes em coro exploram sonoridades sem chegar na extremidade do caipirismo clássico, nem na ponta do sertanejo romântico e urbano.





Teatro Opus

Shopping Villa-Lobos, 4º piso

Hoje a quarta, e 28 a 30/5, 21h

R$ 160 a R$ 200

teatroopus.com.br